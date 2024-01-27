10 yıl sonra yeni albüm

Şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam yapımcısı Samsun Demir'le Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçkin, ''Bu akşam benim için inanılmaz derecede heyecanlıydı. 10 sene sonra yeniden bir albüm hazırladık. Bu albüm için bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Sevgili yapımcım ile beraber yepyeni bir albüm dinledik. Ben bütün şarkılarımı kendisine dinlettim. Gecenin başında da biraz sohbet ettik. Kendisine müzikal kariyerimdeki ve gelecekteki hayallerimden bahsettim'' dedi ve sözü Samsun Demir'e bıraktı. Demir ise ''Albümü 4-5 sefer dinledik. Tekrar tekrar dinleyeceğiz. Sizlere en doğru en güzel halini sunmak istiyoruz. Çok güzel bir albüm hazırlamış. Biz de çok heyecanlıyız. Bu zamanda albüm yapmak çok kolay değil. İşte böyle cesur sanatçılarımız oldukça, bizde destekliyoruz'' diye konuştu.