10 yıldan az olmamak üzere hapsi isteniyor

Jandarma personelinin çalışmaları ve muhbir görüşmeleri neticesinde, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu madde kullandığı ve temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Yalçıntaş'ın Sarıyer Zekeriyaköy'deki evine düzenlenen operasyonda, 2 adet yasaklı madde öğütme aparatçısı (öğütücü), 1 adet hassas terazi, içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanoz ele geçirildi.

TİCARETİ GÖSTEREN YAZIŞMALAR DOSYADA

Şüphelinin cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde uyuşturucu ticaretine işaret eden görüşmeler tespit edildi. İddianamede yer alan detaylara göre; Aytaç Kart isimli kişiye gönderilen sesli mesajda, "Antremandan çıktım, geleceğim, sana mı uğrasam acaba?" ifadelerini kullandığı, Mami Rodi olarak kayıtlı kişiyle yaptığı görüşmede ise "Çözeltme imkanımız var mıdır" dediği, karşı tarafın ise "Var abi söylüyorum, kutuya bırakıyorum 1 saate" yanıtını verdiği görüldü.

ADLİ TIP GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yalçıntaş'ın savunmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Yalçıntaş'tan kan ve saç örnekleri alındı. Yapılan toksikolojik inceleme sonucunda, ünlü şarkıcının vücudunda esrar etken maddesi (THC metaboliti) ve kokain tespit edilmişti. Hazırlanan iddianamede, Yalçıntaş'ın başkalarına maddi menfaat elde etmeksizin uyuşturucu madde verdiği kabul edilerek TCK 188/3 maddesi gereğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl hapisten az olmamak üzere cezalandırılması istendi. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yalçıntaş, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'ANNEMİN GÖNDERDİĞİ KEKİK' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Yalçıntaş uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının bir arkadaşının hediyesi olduğunu, hassas teraziyi ise sporla uğraşması nedeniyle diyetini kontrol etmek için kullandığını öne sürmüştü.