Şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök, önceki akşam düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 10 yıldır birlikte olan çiftin mutlu gününe, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğüne katılanlar arasında İdo– Yasemin Tatlıses, Müjde Uzman, Deha Bilimlier, Polat Yağcı, Bengü, Zuhal Topal ve Ersay Üner de vardı. Çifte mutluluklar dileyen İdo Tatlıses, "Her şeyin en güzel şekilde devam etmesini diliyorum, bugün çok mutlular.

Umarım hayatlarında her şey diledikleri gibi olur, bizim gibi güzel bir şekilde devam ederler inşallah" dedi. Uluğ'un yakın arkadaşı Bengü, "Uzun süren bir birlikteliğin böyle evlilikle sonuçlanması çok heyecan verici. Birazdan 'Evet' diyecekler.

Bunu izlemek insanı duygulandırıyor" diye konuştu. Müzisyen Ersay Üner ise "Derya zaten çok eski arkadaşım. Asil de çok sevdiğim bir kardeşim. Bugün onların en mutlu, en özel günlerinden biri. Sağ olsunlar davet ettiler. İçeride beraber çok keyifli bir akşam geçirdik. Güzel hatıralarımız olacak. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör