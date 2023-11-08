100. Yıl coşkusu

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyetin 100. yılını Maslak'ta düzenlenen balo ile kutladı. Vakıf başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş evsahipliğinde, Türkan Şerbetçi'nin desteği ile düzenlenen geceye 350 davetli katıldı. Davette orkestra, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirerek müzik ziyafeti sundu, zeybek performansı ise coşkuyu doruğa çıkardı. Davete katılanlar arasında Nurhan Tarman, İnci Gazioğlu, Esin Demirören, Fatih Ürek, Canan Salargil ve Mukaddes Yamaç gibi isimler vardı.