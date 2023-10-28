100. yıl turnuvası

Cumhurıyetımızın 100. Yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Türk Böbrek Vakfı'nın ev sahipliğinde, Yeşilyurt'ta 100. Yıl Tenis Turnuvası düzenlendi. Turnuva, TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye Tüm Yaş Grupları Tenis Şampiyonu olan Milli Tenisçi Haluk Akkoyun, Milli Tenisçi Can Akkoyun ve Eylem Şenkal'ın katıldığı 'Şöhretler Maçı' ile açıldı. TBV Başkanı Timur Erk; "Cumhuriyet denilince ilk aklıma gelen Atatürk'tür. Atatürk, çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet, sosyal hukuk devletini kuran baş tacımızdır. Bizim önderimizdir, onun izinden gidiyoruz. Düzenlediğimiz tenis turnuvası da 100. yılı en iyi şekilde kutlamayı amaçlamaktadır. Yeşilyurt'ta veteranları ve tenisçileri ile katıldığımız turnuvanın kazananı cumhuriyettir" dedi.