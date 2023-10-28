100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusuZehra Güneş, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağışlayacak.