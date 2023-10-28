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Giriş Tarihi: 29.10.2023

100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir bölümle ekrana geliyor. Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtlayacak

100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de
ATV'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu




Zehra Güneş, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.



Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağışlayacak.
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100 yılın sporcuları Kim Milyoner Olmak İster’de
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