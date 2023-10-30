100’üncü yıla yakışan kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Buray konseri coşkuyla karşılandı. Buray şarkılar ve marşlarla binlerce hayranına unutulmaz bir 100. yıl kutlaması yaşattı.Popçu Ece Seçkin, sevilen şarkılarının yanı sıra okuduğu marşlarla da meydanlara büyük coşku taşıdı.Merve Özbey, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bizlere hediye ettikleri için saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum" dedi.AjdaPekkan, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında konser verdi. On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süper Star Türk bayrağı ile sahneye çıktı.HandeYener 100. yıl konserleri kapsamında sahnedeydi. Yener'in fötr şapkası ve takım elbisesiyle kombinlediği Cumhuriyet şıklığı büyük beğeni aldı.KorayAvcı da sahnedeydi. Konserinde smokin giyen Avcı'yı 50 bin kişi izledi. Ünlü sanatçı konserinde hayranlarına Harmandalı oynattı.Selen Görgüzel, 29 Ekim akşamı Asmalımescit'te sahne aldı. Pelerinli kostümüyle sokakta fotoğraf çektiren Görgüzel'i gören araçlar trafik oluşturdu.Ziynet Sali, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde 2 saat sahnede kaldı. Sanatçı "Cumhuriyeti yaşatmak en büyük görevimiz" diye konuştu. Sali, kırmızı kıyafetiyle ilgili de "Yerli ve milli bir sanatçıyım" dedi.Tilbe, 29 Ekim akşamı sahnedeydi. Arkadaşı Pınar Kerimoğlu'nun hazırladığı ay yıldızlı elbise ile seyircilerden tam not aldı.