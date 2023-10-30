100’üncü yıla yakışan kutlama

MARŞLARLA COŞTURDU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Buray konseri coşkuyla karşılandı. Buray şarkılar ve marşlarla binlerce hayranına unutulmaz bir 100. yıl kutlaması yaşattı.
Popçu Ece Seçkin, sevilen şarkılarının yanı sıra okuduğu marşlarla da meydanlara büyük coşku taşıdı.
'CUMHURIYET KADINI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'
Merve Özbey, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bizlere hediye ettikleri için saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
TÜRK BAYRAĞI İLE SAHNEDE
Ajda
Pekkan, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında konser verdi. On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süper Star Türk bayrağı ile sahneye çıktı.
HANDE'NİN CUMHURİYET ŞIKLIĞI
Hande
Yener 100. yıl konserleri kapsamında sahnedeydi. Yener'in fötr şapkası ve takım elbisesiyle kombinlediği Cumhuriyet şıklığı büyük beğeni aldı.
50 BİN KİŞİYE HARMANDALI OYNATTI
Koray
Avcı da sahnedeydi. Konserinde smokin giyen Avcı'yı 50 bin kişi izledi. Ünlü sanatçı konserinde hayranlarına Harmandalı oynattı.
PELERİNLİ KOSTÜMÜ İLGİ ODAĞI OLDU
Selen Görgüzel, 29 Ekim akşamı Asmalımescit'te sahne aldı. Pelerinli kostümüyle sokakta fotoğraf çektiren Görgüzel'i gören araçlar trafik oluşturdu.
'YERLİ VE MİLLİYİM'
Ziynet Sali, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde 2 saat sahnede kaldı. Sanatçı "Cumhuriyeti yaşatmak en büyük görevimiz" diye konuştu. Sali, kırmızı kıyafetiyle ilgili de "Yerli ve milli bir sanatçıyım" dedi.
AY YILDIZLI TİLBE YILDIZ
Tilbe, 29 Ekim akşamı sahnedeydi. Arkadaşı Pınar Kerimoğlu'nun hazırladığı ay yıldızlı elbise ile seyircilerden tam not aldı.