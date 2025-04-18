11 yıl sonra ‘Aile Saadeti’ buluşması

Yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Aile Saadeti dizisi için Türk dizi dünyasında iz bırakan işlere imza atan Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, 11 yıl sonra yeniden bir araya geliyor. Senaryosunu Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Aydemir'in oturduğu 'Aile Saadeti'; sıcak, dramatik ama bir o kadar da mizah dolu yapısıyla aile kavramına farklı bir bakış getirecek. Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.

Burak Aksak, daha önce 'Leyla ile Mecnun' dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından 'Bana Masal Anlatma' ve 'Kara Bela' gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, '50M2' dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı. Selçuk Aydemir ise 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizilerinin yanı sıra 'Düğün Dernek' ve 'Baba Parası' gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, 'Gassal' dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.