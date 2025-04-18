11 yıl sonra atv için bir aradalar!

Burak Aksak, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından Bana Masal Anlatma ve Kara Bela gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, 50M2 dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı.

Selçuk Aydemir ise İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.