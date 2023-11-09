118 milyonluk satışa 1.2 milyonluk vergi

GÜNAYDIN, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir veriye daha ulaştı. Tüm kamuoyunun merak ettiği sorulardan bir tanesi olan Dilan Polat'ın ne kadar vergi ödediğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Polat'ın sahibi olduğu ana şirket Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret şirketinin 2022 ve 2023 yılında devlete ne kadar vergi ödediği soruşturma dosyasına girdi.Elde edilen bilgilere göre; firmanın 2022 yılında 77 milyon 124 bin 805 lira satış yaptığı, 4 milyon 262 bin 669 lira kâr ettiği, vergi olarak da 983 bin 429 lira vergi verdiği kaydedildi. 2023'te ise toplam 41 milyon 674 bin lira satış yaptığı, 865 bin lira kar elde ettiği, 229 bin 688 lira ise vergi ödediği belirlendi. Şirketin bu 2 senede toplam 118 milyon 798 bin lira satışa karşılık, 5 milyon 127 bin lira kâr elde ettiği, 1 milyon 213 bin 117 lira ise vergi olarak ödediği kaydedildi.Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret şirketinin nakit giriş çıkış bilgileri soruşturma dosyasında yer aldı. Verilere göre şirketin; 71 milyon 400 bin lira para girişi, 60 milyon 145 bin lira para çıkışı olduğu saptandı. Savcılık, şirketin yüksek miktarlarda banka ve nakit hareketliliği olmasına rağmen satış, kar ve vergi oranlarının düşük kalmasını şüpheli buldu. Bu durum emniyette Dilan Polat'a soruldu ancak Polat, bu işlemlerin tamamının ticari faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu ve firmanın işlemleriyle eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini aktardı.