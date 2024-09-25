12 Filistinli yönetmen konuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, 3-6 Ekim tarihleri arasında Filistinli şair Mahmud Derviş anısına 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali düzenleniyor. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında Festival Başkanı Faysal Soysal, Ana Yarışma Jüri Başkanı Tarık Tufan, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen festival ile ilgili bilgileri aktardı. Toplantıda konuşan Festival Başkanı Faysal Soysal, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılarında 351 günün geride kaldığını hatırlatarak "Ölen sadece Gazze halkı değil, ölen bütün bir insanlık. Aslına bakarsanız, hepimizin bir parçası ölüyor. Bu sebeple, bu yıl festivali şair Mahmud Derviş anısına ve Filistin onuruna yapıyoruz" diye konuştu. Festival dünyanın dört bir yanından ödüllü 12 Filistinli yönetmeni İstanbul'da ağırlayacak. Festivalin açılış etkinliği Filistin sinemasının kurucusu olarak kabul edilen Cannes ödüllü ilk yönetmen ve festivalin bu yılki Master Class konuğu Michel Khleifi'nin 'Üç Mücevherin Masalı' filmi olacak. Film, 3 Ekim akşamı saat 19.00'da AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyici ile buluşacak.