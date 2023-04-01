12 yaşında oyun yazmaya başladı

Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta oyuncu Nedim Saban'ı konuk etti. 12 yaşında çocuk oyunları yazmaya başlayan ve 15 yaşında kendi tiyatro grubunu kurarak tiyatroyla erken yaşta tanışan Nedim Saban, çocuk tiyatrolarıyla ilgili konuştu. Saban "Velilere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarını, her tiyatroya veya yakınına gelen tiyatroya değil de, nasıl bir oyun olduğu, kaç yaş grubu olduğunu belirleyip ona göre götürmeleri gerekiyor. Çünkü o zaman çeşitlilik olabilir" dedi.