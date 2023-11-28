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Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:23 Son Güncelleme: 28.11.2023 12:36

1,4 milyar dolar rekor hasılat yapmıştı! Margot Robbie'den Barbie açıklaması: "Devam filmi..."

2023 yılının en çok hasılat yapan filmi Barbie ile ilgili Margot Robbie’nin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı filmin devam filmi açıklaması birçok kişi için merak konusu oldu.

1,4 milyar dolar rekor hasılat yapmıştı! Margot Robbie’den Barbie açıklaması: Devam filmi...

Margot Robbie, The Associated Press'e verdiği röportajda, tüm yapılması gerekenlerin tek filmde yapıldığını ve bunun bir üçleme olması için çalışılmadığına dair açıklamada bulundu.

Greta Gerwig'in tüm anlatıyı tek bir filme uygun şekilde yaptığını söyleyen Margot Robbie, bundan sonra bir devam edeceğine dair herhangi bir hayali olmadığını söyledi.

Robbie, "Barbie"nin "en büyük getirisinin" orijinal filmlerin gişede hala büyük başarı elde edebilmesi olduğunu açıkladı. Gerwig'in gişede 1,4 milyar doların üzerinde hasılat yapan "Barbie"si 2023'ün en çok hasılat yapan filmi oldu.

Robbie, "Bunun bir devam filmi, ön bölüm ya da yeniden yapım olması gerekmiyor, tamamen orijinal, tek bir film olabilir" açıklamasında bulundu. Ayrıca Barbie için harcanan bütçe göz önünde bulundurulduğunda bir devam filmi için bunun çok büyük bir miktar olabileceğini de söyledi.

Gelecekteki film yapımcılarının "büyük orijinal fikirlerine" bütçe ayırabilmeleri için filmin iyi performans göstermesinin önemli olduğunu ekledi.

Robbie'nin film hakkındaki bu görüşünün ardında aslında Gerwig'in Temmuz ayında The New York Times'a verdiği röportaj bulunuyor. Devam filmi planlarının olmadığını ve sadece tek bir "Barbie" filmi olacağını söyleyen Gerwig, şimdilik bir seri planlamadıklarını dile getirmişti.

Robbie, aynı zamanda Haziran ayında da Time'a bir devam filmiyle ilgili hiçbir şeyin planlanmadığını belirtmişti.

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1,4 milyar dolar rekor hasılat yapmıştı! Margot Robbie'den Barbie açıklaması: "Devam filmi..."
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