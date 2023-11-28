1,4 milyar dolar rekor hasılat yapmıştı! Margot Robbie'den Barbie açıklaması: "Devam filmi..."

Greta Gerwig'in tüm anlatıyı tek bir filme uygun şekilde yaptığını söyleyen Margot Robbie, bundan sonra bir devam edeceğine dair herhangi bir hayali olmadığını söyledi.

Robbie, "Barbie"nin "en büyük getirisinin" orijinal filmlerin gişede hala büyük başarı elde edebilmesi olduğunu açıkladı. Gerwig'in gişede 1,4 milyar doların üzerinde hasılat yapan "Barbie"si 2023'ün en çok hasılat yapan filmi oldu.