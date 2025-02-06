’14 Şubat’ta hediye almam’

Şarkıcı Zeynep Bastık, yeni şarkısı Destan'ın klibi için Kemerburgaz'da kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Uzun süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz bir şarkı bu. Türk motifleri olan, oryantal, fıkır fıkır bir ese. Lan'dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyüktü tabii. Bu tarz başarılardan sonra atacağın ilk adımı iyi düşünmen gerekiyor. O biraz baskı yaratıyor ama biz iyi şarkılar yaptık" dedi. Bastık, sevgilisi Serkan Tütüncü ile Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye almayacaklarını belirtip "14 Şubat'ın bir anlamı yok" dedi.