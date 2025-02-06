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Giriş Tarihi: 7.2.2025

’14 Şubat’ta hediye almam’

Zeynep Bastık, yeni şarkısı Destan’ın klip çekimi için Kemerburgaz’daki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede olacağını söyleyen ünlü şarkıcı, “Sevgililer Günü benim için çok anlam ifade eden bir gün değil, romantik bulduğum bir şey de değil. O gün sevgilime hediye de almam” dedi

’14 Şubat’ta hediye almam’
Şarkıcı Zeynep Bastık, yeni şarkısı Destan'ın klibi için Kemerburgaz'da kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Uzun süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz bir şarkı bu. Türk motifleri olan, oryantal, fıkır fıkır bir ese. Lan'dan sonra çıkaracağımız şarkının önemi büyüktü tabii. Bu tarz başarılardan sonra atacağın ilk adımı iyi düşünmen gerekiyor. O biraz baskı yaratıyor ama biz iyi şarkılar yaptık" dedi. Bastık, sevgilisi Serkan Tütüncü ile Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye almayacaklarını belirtip "14 Şubat'ın bir anlamı yok" dedi.
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’14 Şubat’ta hediye almam’
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