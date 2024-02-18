İşadamı Kerem Göğüş: 1500 Euro nafaka çocuklarıma çok fazla

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, ünlü işadamı Kerem Göğüş ile uzun bir süre aşk yaşadı. Çift, 2015 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına aldı, ikili daha sonra yollarını ayırma kararı aldı. Ancak çiftin arasında sular durulmuyor. İşadamı Kerem Göğüş, çocuklarının annesi Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan işadamı dilekçesinde 2020 yılına kadar Elles'in kira masraflarını karşıladığını fakat Elles'in çocukları yurt dışına kaçırdığını söyledi.Çocuklarına ulaşabilmek için yurt dışına defalarca gittiğini ileri süren Göğüş, Elles'in açtığı dava neticesinde o dönem kaçırılan çocukları için bin 500 Euro nafaka ödemeye başladığını belirtti.İşadamı, çocuklarının annesi Elles'in nafaka davası istinaf aşamasındayken icra takibi başlatarak kendisini zor duruma düşürdüğünü ve bu davranışın kötü niyetli olduğunu ifade etti. Çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu, Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş, nafakanın tamamen kaldırılmasını, aksi halde 4 bin TL'ye inmesini istedi. İşadamı nafakayı Euro bazında ödediğini ancak çocukların İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk lirası olmasının göz önünde bulundurularak karar verilmesini talep etti.