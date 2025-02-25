16 yıl sonra buluştular

Mustafa Üstündağ ve Eray Türk, 2025'in iddialı komedi filmi 'Ayakçı' için bir araya geldi. 'Kurtlar Vadisi'nde 'Muro' ve 'Yıldırım' karakterleriyle hayran kitlesine ulaşan ikili, 16 yıl sonra filmde buluştu. Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde Üstündağ mafya babası 'Bülent', Türk ise 'Bülent'in adamı 'Osman'ı canlandırdı. Polat Yağcı'nın yapımcılığını yaptığı 'Ayakçı', bir milyoncu açma hayali kuran kargocu 'Hayri'nin, hikayesini anlatıyor. Film, 28 Mart'ta vizyona girecek.