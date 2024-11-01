17 yıl sonra yeni bir şiddet öyküsü

Hande Türkel'in yönettiği, senaristliğini ise Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın kaleme aldığı 'Barda 2' adlı film, 29 Kasım'da vizyona giriyor. Türk sinemasının en sert ve gerilim dolu filmlerinden biri olan 'Barda', 17 yıl sonra bambaşka bir hikayeyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Film, aradan geçen yılların ardından şiddetin ne kadar arttığını gözler önüne serecek. 'Barda 2'nin oyuncu kadrosunda Cem Söküt, Melisa Berberoğlu, İdris Nebi, Taşkan Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz gibi isimler yer alıyor.