18 çocuğa ramazan müjdesi

Futbol dünyasının efsane oyuncularından Mesut Özil, yeşil sahalara veda ettikten sonra kendini hayır işlerine adadı. Elinden geldiğince ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Özil, bu ramazanda da depremzedeler için kolları sıvadı. Özil, eşi Amine Gülşe ile deprem felaketinde ailesini ve yakınlarını kaybeden 18 çocuğun eğitimini üstlendi. Özil, çocuklara 12 yıllık zorunlu eğitim hayatları boyunca destek verecek.MESUT Özil, iki yıl önce de Kızılay'ın 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya 100 bin euro bağış yapmıştı. Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanmıştı. Bu kapsamda, Endonezya ve Arakan'daki mülteci kamplarına gıda kolisi gönderilmiş, İdlib'deki yetimhaneler ile Somali'de iftar yemeği verilmiş, çocuklara oyuncak dağıtılmıştı.