19 ülkeden daha zengin

Dünyanın en zengin ünlüleri belli oldu! Ünlü rapçi Kanye West'in 2025 rakamlarına göre serveti 2.77 milyar dolar olarak açıklandı. Bu sonuçla birlikte rapçi, "dünyanın en zengin sanatçısı" unvanını aldı. Üstelik West'in serveti, 19 ülkenin yıllık gayri safi hasılasından daha yüksek. O ülkeler arasında Tuvalu, Palau, Marshall Adaları, Dominika, Tonga, Solomon Adaları ve Doğu Timor gibi ülkeler var. Kanye West'i 2.5 milyar dolarla Jay-Z, 1.7 milyar dolar gelirle Taylor Swift takip ediyor. Rihanna'nın ise 1.6 milyar dolar serveti var.