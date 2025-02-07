2. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi!

Sürükleyicihikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Başka Bir Gün' dizisinin önceki gece yeni bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı. Nehir, kayıplara karışan eşi Serdar'ın peşine düşerken Serdar'ın ondan sakladığı birçok acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Öte yandan dizinin üçüncü bölümünden de ilk tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtımda Savcı, Nehir'i kocası ve kocasının sevgilisi Şenay Korucu'yu öldürmekle suçlarken Nehir buna şiddetle karşı çıkıyor. Güngör'ün "Ne yaptın sen son gece oğluma" sözleri dikkat çekerken Serdar ve Şenay'ı otel odasında beraber gördüğümüz anlar büyük merak yaratıyor. Finalde çıkarılan cesedin Serdar'a ait olma ihtimali ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltirken tanıtıma damga vuruyor.