‘20 ülkede konser vereceğim’

Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs'ta sahne aldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin özel gününü kutluyorum. İyi ki varsınız" dedikten sonra hayranlarına da müjdeyi verdi: "Herkesi ters köşe yapacak, muhteşem bir projeyle karşınıza çıkacağım. Aralık ayını bekleyin." 2024 yılının kendisi için çok verimli geçtiğini belirten sanatçı, "2025'te dünya turnemiz var. 1,5 ay içinde Kanada, Amerika, Avustralya, Almanya, Hollanda ve daha birçok ülkede konser vereceğim. Toplamda 20 ülkeye ulaşacağım" dedi.