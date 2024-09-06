200 milyon doları reddetti

Müzik dünyasının en büyük yıldızlarından Adele'den çok konuşulacak hareket! Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Münih kentinde konser veren 36 yaşındaki Adele, 23 Kasım'a kadar on konser daha vereceğini ve sonrasında müziğe uzun bir süre ara vereceğini duyurdu. Şarkıcı bu haberi hayranlarına gözyaşlarıyla aktardı. Ünlü isim, Münih konserleri öncesinde temmuz ayında ZDF'ye verdiği röportajda, "uzun kariyer molası" sırasında bir çocuk daha sahibi olmayı planladığının sinyallerini verdi. Bununla birlikte Adele'in aldığı bu karar, kariyeri boyunca teklif edilen en büyük ücret olan 200 milyon dolardan da mahrum kalmasına yol açtı.Anlaşmanın en kazançlı kısmı, Çin'in Makao kentindeki bir kumarhanede geçen bir turne için dokuz haneli bir meblağ oldu. Ünlü şarkıcı teklif edilen 200 milyon doları kabul etseydi, Las Vegas'taki Caesars Palace'ta verdiği "Weekends With Adele" konserlerine benzer konserler verecekti. Bunlar Kasım 2022'de başladı ve bu yıl 23 Kasım'da sona erecek, o zamana kadar şarkıcı 100 konser vermiş olacak.