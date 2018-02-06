100 bin liralık tazminat davası açıyor

2004'te iflas eden Universal Müzik Türkiye
'nin yüzlerce sanatçıya ait, değeri milyonlarla ifade edilen eser işletme belgelerini 200 bin liraya devralan Avrupa Müzik
; Universal Müzik Türkiye şirketinin yetkilisi Ahmet Süha Yavuz
'un açtığı davayı kaybetti. Yargıtay, Avrupa Müzik'in sahibi Cengiz Erdem
'in satın aldığı eser işletme belgelerinin Universal Müzik'e iadesine verilen kararı onadı. Sanatçı Rafet El Roman
da Yargıtay'ın onama kararının ardından 2011'den beri haklarının ödenmediği gerekçesiyle Avrupa Müzik şirketine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Ünlü sanatçının avukatının dilekçesinde şu ifade yer aldı: "Cengiz Erdem, Universal Müzik Türkiye'nin eser işletme belgelerini yasaya aykırı işlemlerle uhdesine geçirmiştir. Yargıtay, eser işletme belgelerini Universal Müzik'e iade kararını onadı. Böylece davalı şirketin müvekkilime ait eser ve icraları haksız ve izinsiz kullandığı sübuta ermiştir." Sanatçı Çelik Erişçi
de geçtiğimiz aylarda Avrupa Müzik'e 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Rafet El Roman'ın İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dilekçesindeki iddialara göre; 2012 yılının başında müzik çevrelerinden Universal Müzik Türkiye'nin eser işletme belgelerinin Avrupa Müzik tarafından satın alındığı konuşulmaya başlandı. Universal Müzik'le çalışan sanatçılar arasında Rafet El Roman da vardı. İddiaya göre; Universal Müzik Türkiye'nin eser işletme belgelerini devralan Avrupa Müzik, 2011 yılından beri Rafet El Roman'a herhangi bir ödeme yapmadı. Rafet El Roman da Avrupa Müzik'in ödeme yapmaması üzerine daha önce birlikte çalıştıkları Universal Müzik'in yetkilisi Ahmet Süha Yavuz ile görüşerek Avrupa Müzik'in eser ve icradan kaynaklanan mali haklarını yasaya aykırı kullandığını anlattı. Roman, Avrupa Müzik şirketinin kendisine ait eser ve icralarından kaynaklanan mali haklardan izinsiz yararlanmayı sürdürdüğünü belirtti. 'YORUMCU OLDUĞU İÇİN DAVA AÇAMAZ'
AVRUPA Müzik Genel Müdürü Deniz Erdem, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Universal Müzik Türkiye, bildiğiniz üzere 2004 yılında batmış ve piyasaya milyonlarca dolar borcu olan ve Ticaret Odası'ndan bile kaydı silinen, hatta eski müdürü Süha Yavuz'un açtığı dava ve yaptıkları icra ile şirketin eşyaları bile haczedilmiş bir şirket. Bu şirketten bizim de eskiye dayalı icrası kesinleşmiş yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde alacağımız var. Bu alacağımızı mahkemeye götürüp iflasını istedik ama 50 binde 1 hisseye sahip olduğunu iddia eden şirketin eski müdürü Süha Yavuz, iflasa itiraz etti. "Madem iflasına itiraz ediyorsun, o zaman paramı ödeyin" diyorum ama o zaman da hemen kayboluyorlar. Şimdi de Rafet El Roman'ı da yanlarına alıp yanıltıcı haberler yaptırıp dava açmaya çalışıyorlar. Rafet El Roman yorumcudur, eser işletme belgesi onun değil ki; dava açma hakki yok. Beni mağdur ettikleri gibi 20'ye yakın sanatçı ve 100'e yakın söz yazarı ve besteci; şarkılarının ticarete açılamamasından dolayı da kayıp yaşıyor. Hal böyle iken ben de alacaklarımı alabilmek için iflas davasının yanında bir de icra satışının gerçekleşebilmesi için dava açtım. Türkiye hukuk devleti. Rafet El Roman'ın haksız açacağı her davaya anında karşılık verilir."