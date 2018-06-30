Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor

Türkan Şoray
'ın kızı Yağmur Ünal'ın yeni aşkının, işadamı Kasım Garipoğlu olduğu ortaya çıktı. Ünal ile Garipoğlu'nun, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu öğrenildi. Birlikte Mykonos'a tatile giden ikilinin, arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflardaki samimi halleri dikkat çekti. Daha önce Leyla Koray ile ilişki yaşayan Garipoğlu, sürpriz bir şekilde Koray'ın en yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar
ile aşk yaşamaya başlamış, daha sonra onunla da ilişkileri bitmişti. Alkoçlar, yaklaşık iki ay önce Garipoğlu'nun arkadaşı olan Altuğ Leblebici
ile aşk yaşamaya başladı. Garipoğlu'nun yeni aşkı Ünal'ın da Alkoçlar'ın arkadaşı olduğu öğrenildi. Garipoğlu ve Ünal'ın sürpriz ilişkisini öğrenen arkadaşları, 'Artık kim kimin eski sevgilisi, kimin arkadaşı takip edemiyoruz. Ortalık karıştı' yorumlarını yaptılar.