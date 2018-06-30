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Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor
'ın kızı Yağmur Ünal'ın yeni aşkının, işadamı Kasım Garipoğlu olduğu ortaya çıktı. Ünal ile Garipoğlu'nun, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu öğrenildi. Birlikte Mykonos'a tatile giden ikilinin, arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflardaki samimi halleri dikkat çekti. Daha önce Leyla Koray ile ilişki yaşayan Garipoğlu, sürpriz bir şekilde Koray'ın en yakın arkadaşı ile aşk yaşamaya başlamış, daha sonra onunla da ilişkileri bitmişti. Alkoçlar, yaklaşık iki ay önce Garipoğlu'nun arkadaşı olan ile aşk yaşamaya başladı. Garipoğlu'nun yeni aşkı Ünal'ın da Alkoçlar'ın arkadaşı olduğu öğrenildi. Garipoğlu ve Ünal'ın sürpriz ilişkisini öğrenen arkadaşları, 'Artık kim kimin eski sevgilisi, kimin arkadaşı takip edemiyoruz. Ortalık karıştı' yorumlarını yaptılar.
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Sosyete bu aşk çemberini konuşuyor
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