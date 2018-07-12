Cüneyt Mete: Dizide oynadığım ‘Cemal’ benden daha ünlü!

Oyuncu Cüneyt Mete, atv'nin fenomen dizisi 'Aşk ve Mavi'de kötü ama sempatik 'Cemal' karakterine hayat veriyor. Yeni sezonda atv'de devam edecek dizinin üçüncü sezonuyla ilgili ser verip sır vermeyen Mete, "Ben de neler olacağını Eylül ayında öğreneceğim" diyor. Ankara'da yaşayan ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan ünlü oyuncu, hayatının setlerde geçtiğini söylese de, aslında ikiz oğulları olan bir aile babası... Mete, oyunculuk kariyerinden Kapadokya'daki 'Aşk ve Mavi' macerasına kadar her şeyi GÜNAYDIN'a anlattı...



'Aşk ve Mavi'nin bu kadar sevileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Çok iyi bir senaryonun olması, iyi oyuncu seçimi, iyi bir yapım şirketi, iyi bir kanal, Emrah Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra bu projeyle ekrana dönmesi ve halkın Emrah'ı çok özlemesi... Bunları topladığınızda, uzun soluklu ve reytingi bol bir dizi olacağını tahmin ediyordum. Halk tarafından sevilen, güzel bir iş yaptığımız için çok memnunum. Bizi izleyerek bu değerli projeyi daha da değerli kılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.





SAMİMİ, KOMİK, ÇAPKIN



Dizide canlandırdığınız 'Cemal'; kötü olduğu kadar sempatik bir karakter. 'Cemal'le ilgili neler söylemek istersiniz?

'Cemal'; samimi, komik, çocuksu, hain, zalim, kurnaz ve çapkın biri. Tıpkı şeytan gibi! Aslında hayattan bir parça o. Etrafınıza dikkatli bakarsanız, herkesin hayatında bu tip karakterlerin olduğunu görürsünüz. 'Cemal'in bu kadar sevilmesinin sebebi de bu bence. Benim de bugüne kadar oynamaktan en çok zevk aldığım karakter.



Kötü bir karakteri oynamak avantaj mı, yoksa dezavantaj mı? 'Cemal' mi, yoksa siz mi daha ünlüsünüz?

İnsanlar, sizi bazen dizideki karakterinizle değerlendirebiliyor, o zaman da komik anlar yaşanıyor. Bence şu dönem, 'Cemal' benden daha ünlü tabii ki. Beni gördüğünde 'Cemaaalllll!' diye seslenen çok kişi var. Bu da dizinin çok sevilmesinden kaynaklanıyor. Benim ünlü olma gibi bir derdim yok; ben Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. 'Sadece işini yapan bir profesyonel' denilmesi benim için yeterli.





Çekimler nedeniyle üç yıldır Kapadokya'dasınız. Nasıl bir hayatınız var orada? Diziyi izleme fırsatınız oluyor mu?

Dizi yayınlandığı sırada, genellikle biz yeni bölümler için sette oluyoruz. Sonra internetten izliyorum ama kendimi seyretmekten pek hoşlanmıyorum. Eleştirilerim ve özeleştirilerim çok sert olduğu için durduk yere kendimi sinirlendirmek istemiyorum. (Gülüyor) Kapadokya ise dünyada eşi benzeri olmayan, herkesin bir kere de olsa gidip görmesi gereken bir yer. Üç yıldır Kapadokya bölgesindeyim ve halkına özellikle hayranım. Kapadokya'da çok samimi, dürüst, yardımsever ve özel insanlar var.



'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan ile de yakın arkadaşsınız... Hatta menajeriniz bile aynı...

Evet yakın arkadaşız ama diziye ilk başladığımda bu kadar yakın değildik. Zamanla çok sıkı arkadaş olduk. Kendisiyle ilgili bazı gereksiz önyargılarım varmış. Emrah, gördüğüm en profesyonel başrol oyuncusu. Harika bir baba, iyi bir eş, iyi bir insan... İkimiz de menajer Engin Esen ile çalışıyoruz. İyi ki Emrah'ı tanımışım...



Peki gelelim en heyecanlı bölüme... 'Aşk ve Mavi'nin üçüncü sezonunda bizi neler bekliyor? Sezon finalinde 'Hasibe', 'Cemal'i vurmuştu; 'Cemal' ölecek mi?

İnanın ben de bilmiyorum. 'Cemal' ölüyor mu? 'Ali' ölüyor mu? 'Mavi' ölüyor mu? 'İsmet' ölüyor mu? Bu sorularla ilgili en ufak bir bilgim yok. Ben de neler olacağını Eylül ayında diziyi çekerken öğreneceğim. Ama bizi çok heyecanlı bir sezonun beklediğini tahmin ediyorum. Eylül'de cuma akşamları atv'yi izleyenler, soruların cevaplarını öğrenebilecek.



'Unutma Beni' ve 'Beni Affet' gibi toplamda 10 yıl devam eden günlük dizilerde rol aldınız. Şimdi de 'Aşk ve Mavi' ile üçüncü sezona başlayacaksınız.

Hayatım setlerde geçiyor diyebilirim. Sayısını tam bilmiyorum ama binlerce bölüm dizi çekmişimdir. Şu an hayatımda 'Aşk ve Mavi' var. Diziden sonra iyi bir filmde rol almak istiyorum. Bazı senaryolar okuyorum. Beni etkileyen bir proje olursa 'evet' diyeceğim. Reklam teklifleri de var ama sıcak bakmıyorum.





HAYATIMDA YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY BABA OLMAK



'Beni Affet' dizisinde başrol oynayan Şeyma Korkmaz ile uzun süredir berabersiniz. Nasıl gidiyor ilişkiniz?

Şeyma'nın kendisi kadar güzel bir birlikteliğimiz var. Benim için çok değerli ve birlikte güzel bir yoldayız. Hayat arkadaşım; onu çok seviyorum. Hayırlısı diyelim...



İkiz çocuk babası nasıl olmak nasıl bir duygu?

Aslan gibi iki oğlum var; Cem Mete ve Ferhan Mete... 15 yaşına girdiler ve eğitimlerine devam ediyorlar. Hayatımda yaptığım en iyi şey baba olmak... Benim geleceğim, her şeyim onlar. Hızla büyüyorlar, üçümüz arkadaş gibi takılıyoruz. Bu ay sonu set başlamadan oğullarımla uzun bir tatile çıkacağız.



ONLARCA MOTOSİKLETİM VAR



Motosiklet tutkunu olduğunuzu duydum. 50'nin üzerinde motosikletiniz olduğu doğru mu?

Yok abartmışlar, onlarca diyelim! (Gülüyor) Motosiklet, benim yaşam enerjim. Özgürlüğümü yaşayabildiğim tek yer, motosikletimin üstü... Çok şükür, bugüne kadar kötü bir olay yaşamadım. Güvenliği elden bırakmayan bir motosiklet tutkunuyum.