Sürpriz single ‘beni sev’

Şarkıcı Hande Yener
, önceki akşam hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İngilizce single'ını yayınlamak için gün sayan Yener, müzikseverlerin beklemediği bir anda 'Beni Sev' şarkısının teaser'ını paylaştı ve sosyal medyada adeta şok etkisi yarattı. Kısa sürede yüzlerce yorum alan şarkı, daha çıkmadan gündeme oturdu. Poll Production etiketi ile yayınlanacak olan 'Beni Sev' şarkısının sözü Yıldız Tilbe
, müziği ve aranjesi Devrim Karaoğlu imzası taşıyor. İmaj fotoğraflarını Safa Gülsoy'un çektiği 'Beni Sev' şarkısının video klip yönetmenliğini ise Gülşen
Aybaba üstlendi.