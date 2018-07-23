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Sürpriz single ‘beni sev’

Yenilikçi tarzı ve yepyeni single’ı ‘Beni Sev’ ile , yazın en iddialı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Sürpriz single ‘beni sev’
Şarkıcı , önceki akşam hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. İngilizce single'ını yayınlamak için gün sayan Yener, müzikseverlerin beklemediği bir anda 'Beni Sev' şarkısının teaser'ını paylaştı ve sosyal medyada adeta şok etkisi yarattı. Kısa sürede yüzlerce yorum alan şarkı, daha çıkmadan gündeme oturdu. Poll Production etiketi ile yayınlanacak olan 'Beni Sev' şarkısının sözü , müziği ve aranjesi Devrim Karaoğlu imzası taşıyor. İmaj fotoğraflarını Safa Gülsoy'un çektiği 'Beni Sev' şarkısının video klip yönetmenliğini ise Aybaba üstlendi.
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Sürpriz single ‘beni sev’
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