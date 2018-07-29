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'Peygamberime aşığım' deyince edildi

Bugün PAZAR SABAH'a verdiği röportajda Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medyada edildi. "Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda" ifadelerini kullanan usta sanatçı Alanson 'da tt oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 15:56
Mazhar Alanson 'Peygamberime aşığım' deyince linç edildi

Şarkıları ve besteleriyle sevilen sanatçı , verdiği röportajda Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söyledi. Alanson'un bu sözleri üzerine kullancıları ünlü sanatçıyı sosyal medyada etti.

İşte Mazhar Alanson'un o sözleri:

"Son dönemlerde kutuplaştık biraz tabii. Bunu çözmeliyiz. Türk insanını çok seviyorum. Başka bir örneğimiz yok dünyada. Dünya da bizim farklılığımızı anladı. Vesayet istemediğimizin farkına vardı. Üzerimizde bugüne kadar hep askerin baskısı vardı. Bu kalktı artık çok şükür. Hükümet bir şey yapardı. Askerin işine gelmez baskı yapardı. Ülke sağcı mı solcu mu belli değildi. Sol kalkarsa sol indirilir, sağ kalkarsa sağ indirilirdi. Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin alemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi ' laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!"

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Mazhar Alanson 'Peygamberime aşığım' deyince linç edildi
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