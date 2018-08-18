Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan’ın ikinci bebekleri Alara doğdu

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan ikinci bebeklerini Amerika'da kucağına aldı. Çift, güzel haberi yakınlarına ''Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu'' diyerek paylaştı. Neslişah Alkoçlar'ın eşi Engin Altan Düzyatan, anne-babası, kardeşi ve anneannesi de Amerika'da. Çift, bir aksilik olmazsa 5 Eylül'de İstanbul'a dönecek. Neslişah ile Engin Altan 28 Ağustos 2014'te nikah masasına oturmuştu. Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın oğlu Emir Aras 9 Ocak 2016'da doğdu.
Giriş Tarihi: 18.8.2018 12:34Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 12:37