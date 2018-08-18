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ve ’ın ikinci bebekleri Alara doğdu

ve ikinci bebeklerini Amerika'da kucağına aldı. Çift, güzel haberi yakınlarına ''Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu'' diyerek paylaştı. Neslişah Alkoçlar'ın eşi Engin Altan Düzyatan, anne-babası, kardeşi ve anneannesi de Amerika'da. Çift, bir aksilik olmazsa 5 Eylül'de İstanbul'a dönecek. Neslişah ile Engin Altan 28 Ağustos 2014'te nikah masasına oturmuştu. Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın oğlu Emir Aras 9 Ocak 2016'da doğdu.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 12:37
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan’ın ikinci bebekleri Alara doğdu

İKİNCİ BEBEKLERİNİ KUCAĞINA ALDI

Sosyetik güzel ve oyuncu eşi , ikinci bebeklerini kucağına aldı.

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Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan’ın ikinci bebekleri Alara doğdu
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