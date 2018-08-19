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Sarkozy-Bruni çifti ’de tatil yaptı

’nın eski Sarkozy ile eşi , ’nin kıyılarında tatil yaptı. Bruni tatilden bir pozunu ‘Muhteşem Türkiye’ notuyla paylaştı

EYLEM BİLGİÇ
EYLEM BİLGİÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Sarkozy-Bruni çifti Türkiye’de tatil yaptı
DOĞANIN TADINI ÇIKARDI
, dünyaca ünlü isimlerin tatil adresi olmaya devam ediyor. Son olarak 'nın eski Nicholas Sarkozy ile dünyaca ünlü şarkıcı eşi , Türkiye'de tatil yaptı. Çift, Türkiye'de doğanın ve denizin tadını çıkardı.

'HEPİNİZE İYİ TATİLLER'
Carla Bruni, tatili sırasında kitap okurken çektiği fotoğrafı ' iyi tatiller... kıyısında dinlenme ve kitap okuma keyfi... Muhteşem Türkiye' notuyla paylaşıp yanına da Türk bayrağıyla kalp koydu.
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Sarkozy-Bruni çifti Türkiye’de tatil yaptı
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