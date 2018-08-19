Sarkozy-Bruni çifti Türkiye’de tatil yaptı

DOĞANIN TADINI ÇIKARDI Türkiye,
dünyaca ünlü isimlerin tatil adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Fransa
'nın eski cumhurbaşkanı
Nicholas Sarkozy ile dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni
, Türkiye'de tatil yaptı. Çift, Türkiye'de doğanın ve denizin tadını çıkardı. 'HEPİNİZE İYİ TATİLLER'
Carla
Bruni, tatili sırasında kitap okurken çektiği fotoğrafı 'Hepinize
iyi tatiller... Akdeniz
kıyısında dinlenme ve kitap okuma keyfi... Muhteşem Türkiye' notuyla paylaşıp yanına da Türk bayrağıyla kalp koydu.