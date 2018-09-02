30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

POLL Production organizasyonu, atv ve SABAH'ın medya sponsoruğuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler, Volkan Konak
konseri ile başladı. 30 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava
Sahnesi'nde gerçekleşen konserde zafer coşkusu yaşandı. Konak, seslendirdiği şarkılar ve söylediği şiirler ile konseri adeta bir şölene dönüştürdü. Konak'ın seslendirdiği 'İzmir Marşı' ile de Harbiye'de alkış tufanı koptu. 6 bin kişinin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği marş esnasında Açıkhava kırmızı-beyaza büründü. Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konak, "Bayramlarda daha sevgi dolu ve sevinçli oluyoruz" diye konuştu. 39 DERECE ATEŞLE SAHNEYE ÇIKTI
POP müziğin sevilen ismi Merve Özbey
, 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nda İsfanbul Açıkhava sahnesinde sevenleri ile buluştu. Bu özel akşamda sevilen şarkıcı hem kendi parçalarını, hem de herkesçe sevilen şarkıları dinleyicilere sundu. 'Vuracak', 'Helal Ettim', 'Duman', 'Yaş Hikayesi' gibi hit şarkılarının yanı sıra Özbey, romantik ve hareketli parçalarla İsfanbul ziyaretçilerine keyifli bir akşam yaşattı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yoğun bir konser maratonu geçirdiğini, fırsat buldukça uyuyabildiğini söyledi. 39 derece ateşi olduğunu söyleyen sanatçı, konser öncesi serum aldığını ve iğne yaptırdığını söyledi. BOZ'A DEV BAYRAK
POP müziğin başarılı ismi Murat Boz
, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı şenlikleri kapsamında önceki gün verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu. Sahneye haki bir şalvar ve tişört ile tamamladığı kışlık botları ile çıkan Boz, şöyle konuştu: "Açıkçası böylesine coşkulu bir kalabalık karşısında şarkı söylemek beni heyecanlandırıyor. Bu gece kimsenin yerinde durmasını istemiyorum. Bu coşkuyu iliklerimize kadar hissederek yaşayacağız. Sizleri ve vatanımı çok seviyorum. Bin kere dünyaya gelecek olsam bin kere Türk olarak doğmak isterdim. Bu milletin bir ferdi olmak dünyanın en onurlu şey." Dillerden düşmeyen şarkılarını 20 bin kişilik bir koro eşliğinde seslendiren Murat Boz'a sahnesinin ortalarına doğru ise Başkan Bülent Soylu, Menderes'in kesme çiçeklerinden yapılan dev bir Türk bayrağı hediye etti.