ATV’nin yeni bombası 13 Eylül'de ekranda

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ilk bölümüyle 13 Eylül Perşembe günü atv'de ekrana gelecek. Faruk Teber'in yönettiği dizide; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Selin Yeninci gibi isimler rol alıyor. Dizide Uğur Güneş'in canlandırdığı 'Yılmaz' karakteri; aşkıyla gıpta ettirecek, mertliği ile kendisine hayran bırakacak, başına gelenlerle ise seyirciyi ağlatacak.

50 YIL ÖNCE ADANA...

Yayınlanan görüntüleriyle büyük heyecan uyandıran yeni sezonun iddialı dizisinde Uğur Güneş, anasız babasız büyüyen 'Yılmaz Akkaya'yı canlandırıyor. Çocukluktan itibaren bir tamirhanede çalışan 'Yılmaz'ın en büyük özelliği, dürüstlüğü ve cesareti... 'Yılmaz'ın, evlilik hayali kurduğu 'Züleyha' için yapamayacağı şey yok. Zaten ikisinin de hayatını değiştiren gece, asla yapamam sandığı bir şeyi yapıyor. Birlikte hayaller kuran aşıklar, kendilerini bir anda Adana'ya giden bir trende buluyor. Uğur Güneş, 'Yılmaz' karakteriyle yaklaşık 50 yıl öncesinin Adana'sında mert ve sözünün eri bir adam olarak yaşadıkları ile seyirciyi kendine hayran bırakacak.