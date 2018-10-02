‘Sezen belgeseli beni iyileştirdi’

TURKUVAZ Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 55'inci Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin en çok konuşulan belgesellerinden biri; Erkan Güleryüz
'ün hikayesini yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği 'Sezen Sokakta' oldu. Fizy sponsorluğunda çekilen belgeseli izledikten sonra Erkan Güleryüz ve Bedran Güzel ile bir araya geldik. Sümela Manastırı'ndan Kapadokya'ya, Beyoğlu'ndan Eskişehir'e kadar Türkiye'nin birçok farklı noktasında çekilen yapımda, 10 unutulmaz Sezen Aksu
şarkısı yer alıyor. Gerisini, belgeselde imzası olan Güleryüz ve Güzel'den dinleyin... ERKAN GÜLERYÜZ
- "Bir gün İstiklal Caddesi
'nde sokak müzisyeni bir kız gördüm, aklıma Sezen Aksu geldi. 'Sezen Aksu şarkılarıyla sokak müzisyenlerini bir araya getirdiğimiz bir belgesel mi çeksek?' diye düşündüm. Hemen Sezen Hanım'ın menajeri Çağdaş'a anlattım. O da 'Harika fikir!' dedi ve Sezen Hanım'a anlattı. Sezen Hanım da 'Yanındayım oğlum' dedi. Üzerinden üç-dört ay geçti, ben tiroit kanseri oldum. Dört ay evde yattım ama o süreçte kafamda hep bu belgesel vardı. Tedavim sürerken sokak müzisyenlerini aramaya başladık, hepsini dinledik. Bedran da heyecanlandı, "Kafamda acayip şeyler var, il il gezelim" dedi."
- "Çekimler 10 ay sürdü; dört ay müzisyen arayışı ve ön hazırlık, dört ay çekim, iki ay da montaj... Kapadokya'da -4 derecede çekim yaptık. Soğuk hava dışında hiç aksilik olmadı."
- "Sezen Hanım belgeseli izleyince çok duygulandı, güzel şeyler söyledi. Bazı şarkılarda gözyaşlarını tutamadı."
- "Sokak müzisyenlerini desteklemeye devam etmek istiyoruz. Bu projeyi uluslararası platformlarda tanıtmak ve ikincisini çekmek istiyoruz." BEDRAN GÜZEL
- "Belgeselde müziğin birleştirici gücünü göstermek istedik. Bu iş organik ve sürprizli olmalıydı. Öyle de oldu. Müzisyenlere müdahale etmeden birçok sürpriz güzel sahne çektik. Ekibin haberi yokken, bir sahnede Sezen Aksu girdi içeriye. Müzisyenlerin nasıl şaşırdığını belgeselde görüyorsunuz."
- "Eskişehir'de gondol çekimlerinde 30 dakikalık röportaj yapmamız gerekiyordu ama gondol altı dakikada başa dönüyordu. Sağ olsunlar, sürekli döndürdüler..."
- "Sezen Hanım çok mutlu oldu; izleyince çok duygulu konuştu."