Buse Terim'e Hadise'den destek

Kadının kadına yaptığını başka kimse yapmıyor. Beni rahat bırakın, ben kilomu da vereceğim siz o zaman ne diyeceksiniz? Dur ben söyleyeyim; 'Zayıflık hiç yakışmadı, eski galibiz daha iyiydi' diyeceksiniz. Öyle kafanız karışık çünkü. Son olarak şunu söyleyeceğim. Benim kiloma, boyuma, vücuduma bakma. Yaptığım şeylere bak. Bakış açını değiştir. Kadınları kilo, zayıflık, vücut olarak görmekten vazgeç. Kadınlar dünyayı yönetiyor. Kilo yerine neler yaptığıma bak. Takdir etmeyi öğren ve her şeyden önce senin bir hemcinsin olduğumu hatırla."