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'e 'den destek

Giriş Tarihi: 01.10.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 12:30
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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

Fatih Terim'in modacı kızı , sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa yapılan 'ayı gibi olmuş', 'yarım dünya' gibi yorumlara isyan etti. Terim'e destek 'den geldi. Ünlü şarkıcı kötü yorumlara, "Kadın kadının en büyük düşmanı" mesajıyla cevap verdi

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

İki çocuk annesi olan Fatih Terim'in kızı , sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa yapılan 'ayı gibi olmuş', 'yarım dünya' gibi yorumlara isyan etti.

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

Yapılan çirkin ve kötü niyetli yorumları paylaşan Terim, sosyal medya hesabından şu notu paylaşarak isyan etti:

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

"ÖYLE KÖTÜ KALPLİSİNİZ Kİ"

"Bakın bu yorumları yazanların yarısı kadın. Bana zevksiz de, kötü giyiniyor de, yakışmamış de, hepsi kabulüm. Ama kendi hemcinsin bir kadına 'ayı' demek? Hiç utanmıyor musun bunları yazarken? Ben okurken senden utanıyorum. Ya sen? Ben 18 ay arayla iki tane çocuk doğurdum.

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

Bir tanesi daha yeni 6 aylık olacak. İkisini de emzirdim. İki tane sezeryan oldum. Sen bir kadının hamile kalıp, çocuk doğurduktan sonra nasıl değiştiğini bilir misin? Vücudun, hormonlarının nasıl tepetaklak olduğunu? Belli ki bilmiyorsun, bilsen böyle konuşmazsın.

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

Gerçi bilsen de konuşursun, öyle kötü kalplisiniz siz. Sırf bu yüzden işim olan sosyal medyadan soğudum. Bu kadar sığ bakan, bu kadar insanları sadece fiziksel yönleriyle eleştiren sadece siz varsınız.

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'e 'den destek
Buse Terim'e Hadise'den destek

Kadının kadına yaptığını başka kimse yapmıyor. Beni rahat bırakın, ben kilomu da vereceğim siz o zaman ne diyeceksiniz? Dur ben söyleyeyim; 'Zayıflık hiç yakışmadı, eski galibiz daha iyiydi' diyeceksiniz. Öyle kafanız karışık çünkü. Son olarak şunu söyleyeceğim. Benim kiloma, boyuma, vücuduma bakma. Yaptığım şeylere bak. Bakış açını değiştir. Kadınları kilo, zayıflık, vücut olarak görmekten vazgeç. Kadınlar dünyayı yönetiyor. Kilo yerine neler yaptığıma bak. Takdir etmeyi öğren ve her şeyden önce senin bir hemcinsin olduğumu hatırla."

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