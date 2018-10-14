Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > 75. yaşgünü için Bodrum’u seçti

75. yaşgünü için ’u seçti

Kadife sesli İspanyol sanatçı , 75’inci doğum günü pastasını ’da kesti. Sanatçı, günlüğü 40 bin Euro olan kral dairesinde kalıp koyları gezdi

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
75. yaşgünü için Bodrum’u seçti
300 MİLYON ALBÜM SATTI
Tatil için 'yi seçen ünlüler kervanına bir dünya yıldızı daha katıldı. Albümleri 300 milyonun üzerinde satan, 2 bin 600'den fazla platin ve altın plak sahibi , geçtiğimiz günlerde 'daydı. Sanatçı, Bodrum'da kalmak için Hotel'i seçti.

5 GÜN TATİL YAPTILAR
Aralarında Türk yaşam koçu Çağlar Bade Türe'nin de olduğu sekiz kişilik ekibiyle Bodrum'un koylarını gezen sanatçı, 75'inci yaşgününü de ülkemizde kutladı. Sanatçı, geceliği 40 bin Euro olan kral dairesinde kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İş' in içinde sanat var!
ARKADAŞINA GÖNDER
75. yaşgünü için Bodrum’u seçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN