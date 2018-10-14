75. yaşgünü için Bodrum’u seçti

300 MİLYON ALBÜM SATTI
Tatil için Türkiye
'yi seçen ünlüler kervanına bir dünya yıldızı daha katıldı. Albümleri 300 milyonun üzerinde satan, 2 bin 600'den fazla platin ve altın plak sahibi Julio Iglesias
, geçtiğimiz günlerde Bodrum
'daydı. Sanatçı, Bodrum'da kalmak için Mandarin Oriental
Hotel'i seçti. 5 GÜN TATİL YAPTILAR
Aralarında Türk yaşam koçu Çağlar Bade Türe'nin de olduğu sekiz kişilik ekibiyle Bodrum'un koylarını gezen sanatçı, 75'inci yaşgününü de ülkemizde kutladı. Sanatçı, geceliği 40 bin Euro olan kral dairesinde kaldı.