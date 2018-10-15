Reis Çelik: En büyük azabı tek parti döneminde çektik

RÖPORTAJ: TUBA KALÇIK

Ünlü yönetmen Reis Çelik, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çelik; vicdan, düşünce ve inanç özgürlüğü içinde aralıksız mücadele verdiğini söyledi.

- Gazetecilikten yayıncılığa kadar birçok alanda çalıştıktan sonra sinemaya geçiş yaptınız.

Tuncel Kurtiz sizin vazgeçilmez oyuncunuzdu. İlk filminiz dahil olmak birçok projede birlikteydiniz... 'Almanya'daki Türkiye' isimli röportajımı yapmak için Berlin'e gitmiştim. Orada Neşet Ertaş'la karşılaştım, Tuncel Kurtiz'in evini de Neşet Abi tarif etti bana. Tuncel Abi'yle o gün tanıştım. Kendi geleneklerimizden yola çıkarak bir film çekmek istiyordum. Senaryo yoktu, tek bir kelimeden yola çıktım, o da 'inat'tı. Bir de tek oyuncu Tuncel Abi. Her görüşten aydınlar ve sanatçılar olarak yüzümüzü batıya çok çevirmiştik.