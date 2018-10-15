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: En büyük azabı tek parti döneminde çektik

Yönetmen , SABAH’a röportaj verenlerin linç edilmesiyle ilgili konuştu: Röportaj teklifinizi özellikle kabul ettim. O, bu, şu diye birbirimizi ayrıştırmamalıyız. Herkes kendi mahallesine konuşursa bir yere varamayız. Kin tarlalarının hasadı acı olur; bundan bir an önce kurtulup demokrasi tarlamızı yeşertmeliyiz

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:53
Reis Çelik: En büyük azabı tek parti döneminde çektik

RÖPORTAJ: TUBA KALÇIK

Ünlü yönetmen , GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çelik; vicdan, düşünce ve inanç özgürlüğü içinde aralıksız mücadele verdiğini söyledi.

- Gazetecilikten yayıncılığa kadar birçok alanda çalıştıktan sonra sinemaya geçiş yaptınız.

Tuncel Kurtiz sizin vazgeçilmez oyuncunuzdu. İlk filminiz dahil olmak birçok projede birlikteydiniz... 'Almanya'daki Türkiye' isimli röportajımı yapmak için Berlin'e gitmiştim. Orada Neşet Ertaş'la karşılaştım, Tuncel Kurtiz'in evini de Neşet Abi tarif etti bana. Tuncel Abi'yle o gün tanıştım. Kendi geleneklerimizden yola çıkarak bir film çekmek istiyordum. Senaryo yoktu, tek bir kelimeden yola çıktım, o da 'inat'tı. Bir de tek oyuncu Tuncel Abi. Her görüşten aydınlar ve sanatçılar olarak yüzümüzü batıya çok çevirmiştik.

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Reis Çelik: En büyük azabı tek parti döneminde çektik
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