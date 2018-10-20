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Kadın girişımcilerden parlak iş fikırleri Dünyada ekonominin gelişmesi için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Bunun için düzenlenen bir programa başvuran 150 kadın girişimci arasından 15’inin birbirinden parlak projesi, desteklenmeye layık bulundu