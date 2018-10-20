Kadın girişımcilerden parlak iş fikırleri

Dünya, her geçen gün ekonomiyi büyütmenin yollarını arıyor. Birçok araştırma ve rapor, ekonominin geleceği için önce kadına ayrımcılık yapmaktan vazgeçilmesi ve ekonomiye kadın eli değmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, bu konuda kadınları destekleyen birçok başarılı projeye imza atıyor. Bunlardan biri de Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı. Program kapsamında düzenlenen girişimcilik kampına katılan 150 kadın girişimci arasından, projeleriyle fark yaratan 15 kadın belirlendi. Her biri özgün iş fikirleriyle öne çıkan bu 15 kadın girişimci, birçok alanda desteklenecek. 15 kadının projelerinin hepsi birbirinden başarılı ancak bunlar arasında dikkatimi çeken üç proje oldu. İşte o üç projeyle ilgili bilgiler... AYFER TÜFEKÇİ (BABYACADEMY)
¦ BabyAcademy
, okul öncesi dönemde çocukların gelişimini en üst seviyeye çıkarmak ve aynı zamanda çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği temeli ve bilinci oluşturmak üzere oyun ve içerikler sunan bir mobil uygulama. Evde bulunan basit malzemelerle oynanan oyunlar, kısa videolar halinde sunuluyor ve çocuğun yaşı ve gelişim seviyesine uygun olarak, çocuğa özel bir gelişim planı halinde veriliyor. BabyAcademy'nin içerikleri, Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü iş birliğiyle hazırlanıyor. BERİL TURHAN (SHAMAN'S SECRET)
¦ Shaman
's Secret
, doğaya ve doğal yaşamaya çok meraklı bir aileden gelen Kimyager Beril Turhan tarafından kurulmuş. Çok değerli probiyotik ve prebiyotik kaynağı, lezzetli ve şifalı bir içecek olan Kombucha, milattan önceye dayanan geleneksel bir içecektir ve Uzakdoğu'da 'ölümsüzlük eliksiri' olarak anılıyor. Shaman's Secret'ın Kombucha'ları da geleneksel yöntemlerle üretiliyor. CANAN AKMANOĞLU BAYRAK (MANIBUX
¦ Manibux, harçlık yönetim uygulaması ve ön ödemeli karttan oluşan bir cep telefonu aplikasyonu. Manibux ile 8-18 yaş aralığındaki çocuklara, anne-babalarının akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulamayla güvenle harçlık gönderebilmeleri sağlanıyor. Anne-babalar, çocuklarının nerede, ne zaman ve ne kadar alışveriş yaptığını takip ederken, çocuklar da kendi Manibux uygulamalarıyla birikim yapmayı öğreniyor. REKLAMLARDA KADIN EVDE, ERKEK IŞTE
TÜRKIYE'DE televizyon reklamlarında cinsiyet eşitliği üzerine yapılan araştırmanın sonuçları, Kristal Elma
'da açıklandı. 2007-2018 yılları arasında Effie'de ödül alan 489 televizyon reklamının incelendiği araştırmada; kadınların reklam filmlerinde ağırlıklı olarak ev ortamında, erkeklerin de iş yerinde gösterilmesi dikkat çekiyor. Araştırma, kadınların ana karakter olarak reklamda kullanılma oranında düşüş olduğunu da gösteriyor. Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü ve RVD Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu iş birliğiyle yapılan Türkiye'deki Effie TV Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi araştırmasının reklam sektöründe farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Umarım bu araştırma sayesinde reklamda kendine yer bulan temsiller, geleneksel kalıplarla sınırlı kalmaz.