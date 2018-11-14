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ile oğlu ’da buluştu

atv dizisi ’da bu hafta olay var! Dizinin fenomen karakteri Fekeli’yi canlandıran ’ın gençliği ekrana gelecek. Fekeli’nin gençliğine ise oğlu hayat verecek. Böylece babaoğul, ilk kez ekranda birlikte boy gösterecek

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık ‘Bir Zamanlar Çukurova’da buluştu

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ı ilk kez aynı projede bir araya getirdi.

Sadri Alışık, dizide babasının canlandırdığı 'Fekeli' karakterinin gençliğini oynadı. Dedesi Sadri Alışık'ın adını taşıyan genç oyuncu, ilk kez babasıyla aynı seti paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova 10. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle


Baba-oğul, aynı dizide rol almaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Sadri Alışık, güçlü oyunculuğuyla da beğeni topluyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova', her perşembe atv'de izleyiciyle buluşuyor.

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Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık ‘Bir Zamanlar Çukurova’da buluştu
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