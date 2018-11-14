Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık ‘Bir Zamanlar Çukurova’da buluştu

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ı ilk kez aynı projede bir araya getirdi.

Sadri Alışık, dizide babasının canlandırdığı 'Fekeli' karakterinin gençliğini oynadı. Dedesi Sadri Alışık'ın adını taşıyan genç oyuncu, ilk kez babasıyla aynı seti paylaştı.

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Baba-oğul, aynı dizide rol almaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Sadri Alışık, güçlü oyunculuğuyla da beğeni topluyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova', her perşembe atv'de izleyiciyle buluşuyor.