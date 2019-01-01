Ahmet Kural: ‘Onunki aşk değilmiş!’

Kural, yaşadığı şoku anlattı: Bana deli gibi aşık olduğunu söyleyen kadının ayrılır ayrılmaz başka ilişkiye başladığını öğrendim. O öfke diye anlatılan şey, hayatımın en büyük acılarından biriydi. Aşık olduğum kişinin beni sevmediğini anladığım andı.



Geçtiğimiz Kasım ayında Sıla Gençoğlu'nun, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa başvurmasının ardından sular durulmadı. İki ünlü ismin ifadelerinin ardından magazin kulislerinde 'Kim haklı, kim haksız?' tartışmaları bitmek bilmedi. Olay sonrası konuşmaktan kaçınan Ahmet Kural, artık bazı durumların bilinçli bir şekilde kişisel hesaplaşmaya döndüğünü, tüm gerçekleri anlatmak için sessizliğini bozma kararı aldığını söyledi.







- Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Şu an iyiyim, daha iyi hissediyorum.



- Bugüne kadar konuşmadınız. Şimdi bir anda neden kararınızı değiştirdiniz?

Şimdiye kadar hep aynı şeyi söyledim, "Konuşmayacağım" dedim ama bazı şeylerin bilinçli bir şekilde kişisel hesaplaşmaya döndüğünü görünce, sessizliğimin yanlış anlaşılacağını fark ettim. Şimdiye kadar çelişkiler dolu saldırgan bir tavır var. Yaşanan bu olaydaki tüm gerçekleri anlatmak istedim.



- Sıla Gençoğlu ile birbirinize aşık olma hikayenizden başlayalım o halde... Sizin, Gençoğlu'na baktığınız fotoğraf çok konuşulmuştu. O fotoğraflarda göründüğünüz kadar aşık mıydınız?

Aşıktım tabii ki... Ben, içi dışı bir insanım. Ve aşka gerçekten inanıyorum. Bir insanla yakınlaşıyorsunuz ve zamanla her şey duruyor. Hiçbir şeyi gözünüz görmüyor. Karşınızdaki insanla mutlu olmak ve onu mutlu etmek istiyorsunuz. Zaman geçtikçe birlikte yaşamayı, yaşlanmayı istiyorsunuz ve aile kurma hayalleri kuruyorsunuz. Benim aşkım da o anlamda çok büyüktü. Ama önemli olan, insanın kimliğine ve kişiliğine saygıdır. Onlar aşkı sürdürülebilir kılıyor. Ve olmayınca da o aşk devam etmiyor ne yazık ki. Önce içten bakmanızın karşı taraf için anlamı gidiyor, sonra da başka şeyler olduğunu anlıyorsunuz.

