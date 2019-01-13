Haberler > Günaydın Haberleri > Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı!

vasiyetini hazırladı!

’in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi. Yaşadığı talihsiz kaza sonrası uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kazadan bir ay önce avukatına vasiyet hazırlattığı öğrenildi. Ünlü şovmenin ayrıca kazadan önce çocuklarıyla plan yaptığı sömestirde Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:53
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı!

Şovmen 'in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN