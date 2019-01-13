Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırladı!

Mehmet Ali Erbil’in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi. Yaşadığı talihsiz kaza sonrası uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in kazadan bir ay önce avukatına vasiyet hazırlattığı öğrenildi. Ünlü şovmenin ayrıca kazadan önce çocuklarıyla plan yaptığı sömestirde Bulgaristan’a gitmek için bilet aldığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.1.2019 12:48Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 12:53
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalanmadan bir ay önce avukatıyla vasiyetini hazırladığı öğrenildi