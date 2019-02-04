‘O ileride Türkiye’nin Madonna’sı olacak’

BUGÜN NELER OLDU

Aleyna Tilki, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Renkli şovların yaşandığı gecenin sürprizi usta sanatçı Selda Bağcan oldu. Bağcan, Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk oldu ve 'Gesi Bağları'nı Tilki'yle birlikte seslendirdi. İki isim dakikalarca alkışlandı. 'Bir daha, bir daha' sesleriyle sahneye bir kez daha çıkan Selda Bağcan, 'Katip Arzuhalim' (Sivas Ellerinde) türküsünü seslendirdi. Bağcan, Aleyna Tilki'ye de iltifatlar yağdırdı. Bağcan, "Aleyna dünya çapında bir sanatçı olacak. Ablasının izinden gidecek, görürsünüz. Türkiye'de o bir tane. Türkiye'nin dünya çapındaki Madonna'sı olacak o. Hem de Türkçe şarkılarla" dedi. Aleyna Tilki ise, Selda Bağcan'ın sahneden inmesinin ardından "Tarifsiz duygular içindeyim. Küçüklüğümden beri gözlerimi kapatıp bugünü ve bu sahneyi hayal ettim. İnşallah Selda Bağcan'ın izinden gideceğim" dedi.