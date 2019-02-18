Aylık gelirim 350 bin lira

İLK DURUŞMADA SÖYLEDİ

Ünlü şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.



'AYDAN AYA DEĞİŞİYOR'

BERKAY, dilekçede şu ifadeleri kullandı: "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır."

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