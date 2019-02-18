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Aylık gelirim 350 bin lira

ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Aylık gelirim 350 bin lira

İLK DURUŞMADA SÖYLEDİ
Ünlü şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.

'AYDAN AYA DEĞİŞİYOR'
BERKAY, dilekçede şu ifadeleri kullandı: "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır."

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

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