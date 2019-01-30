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Berkay kavgasında gelişme!

, Berkay kavgasının ilk duruşması bugün Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda yapılıyor. Arda Turan ve Berkay arasında 9 Ekim'de kavga çıkmıştı ve olay görüntüler medyaya yansımıştı. Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e "Evli olmasan seni kaçırmazdım" dediği iddia edilmişti. Kamuoyunu 3 aydır meşgul eden davanın ilk duruşması bu sabah İstanbul-Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda yapıldı. İşte Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olaylarda son durum…

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Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 12:05
Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

Berkay kavgasında gelişme!

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

Futbolcu ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi.

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

İstanbul 41'inci Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi futbolcu , otoparktan adliyeye giriş yaparak duruşmanın görüleceği 3'üncü kata çıktı. Turan, burada bulunan baro odasında duruşmanın başlamasını beklediği sırada Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin adliyeye geldi. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda özel güvenlik ve polisler güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından ilk kez hakim karşısında yüz yüze gelen tarafların kimlik tespitin yapılmasının ardından duruşma başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırlanan iddianamade müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

Duruşmada kimlik tespiti yapılan , aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Duruşma, Arda Turan'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURTULDU

Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Arda Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü. Arda Turan ve Berkay Şahin'in çok sayıda arkadaşı, yer olmaması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı.

Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık 'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Söz konusu iddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekanda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ve Turan'ın bu sırada Şahin'e yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

Özlem Şahin'in bu durumu eşi Berkay Şahin'e anlattığı, bu kişinin, Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği anlatılan iddianamede, "Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşandığı, çevredeki kişilerce Şahin'in Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydediliyor.

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