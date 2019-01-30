Arda Turan Berkay kavgasında gelişme!

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Duruşma, Arda Turan'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURTULDU

Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Arda Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü. Arda Turan ve Berkay Şahin'in çok sayıda arkadaşı, yer olmaması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı.