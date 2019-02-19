Yılmaz Erdoğan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

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'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini vizyondaki ikinci haftasında Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a tepkiler dinmiyor. Para vererek filme giden sinemaseverler kendilerini sazan gibi hissettiğini söylerken, sektördekiler Erdoğan'ın yaptığı satışı etik bulmadıklarını ifade etti. Bu gelişme sonrası Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği, Erdoğan'a tepki gösterdi. 'Bu Türk sineması için devrim değil, darbedir' diyen SİSAY, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'BKM ile CJ Entertainment; filmi, sinema sahiplerinden aldığı fiyat artırımı taahhüdüne ve sinemalara özel şartlar yükleyerek vizyona sokmalarına rağmen, sinemalar ile eş zamanlı oynayacak şekilde bir platforma satmış. Satışı sektörden gizleyip etik değerlere ters düşen bir ilke imza atmışlardır.' Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven ise yayınladığı bildiride şu açıklamayı yaptı: "Bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokması, sinemamıza telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Birliğimiz, bu kararı yanlış bularak milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir. 'Film, sinema salonlarında izlenir' felsefesiyle salon işletmecilerinin yanındayız." BKM'den yapılan açıklamada ise Türk sinemasına katkıda bulunacak bir hamlenin yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: 'Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz.''ORGANIZE İşler-Sazan Sarmalı'nın Netflix'e satılması sosyal medyada da çok konuşuldu. Erdoğan'ı yerden yere vuran sosyal medya kullanıcıları,'Netflix'e düşen 'Organize İşler', milletin sinemaya verdiği parayı geri ver', 'Sinema biletine 27 lira verdikten sonra anladım 'Sazan Sarmalı' derken neyi kastettiklerini' diye tweetler attı.Yıllarını sinemaya vermiş usta oyuncu Aydemir Akbaş tepkisini şöyle dile getirdi: "Sinema bitmez, hayattır, candır, canlıdır. Dijital platformlar ölüdür, insanı miskinliğe alıştırır. Sinema ise hareket getirir. Film izlemek için dışarı çıkan insan, ekonomiye can verir. Seni sinema var etti, buralara getirdi. Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir.'