Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi, uzun bir aradan sonra ilk kez önceki akşam Uniq İstanbul'da gerçekleşen Sertab'ın Müzikali'ni izlemeye giderken görüntülendi. Hayli keyifli oldukları görülen ikili, müzikal girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek yıl vizyona girecek olan Selçuk Aydemir'in iki yeni projesi 'Baba Parası' ve 'Mahalleden Arkadaşlar' ile sinema seyircisiyle buluşacak olan ikili, filmlerinin çekimlerine başlayacaklarının müjdesini verdi. Murat Cemcir "Bugün Rasim (Öztekin) Abi'yle yeni projeler için yemek yedik. Hesabı gerçi bana kitledi ama yine de bakalım" diyerek herkesi güldürdü.



'DAVA DEVAM EDIYOR'

Yeni projesi için imaj değiştiren Ahmet Kural, Sıla ile olan dava süreci hatırlatılınca "Dava devam ediyor. O konuyla ilgili konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Dava tarihini bekliyoruz. Orada konuşacağız" açıklamasında bulundu. Gazeteciler ikiliye, "Nasa, Mars'a komik insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?" sorusunu yöneltti. Cemcir, "O kadar uzak mesafeyi tek başıma gidemem, Ahmet gelirse düşünebilirim. Mars bizi kaldırır mı, emin değilim" yanıtını verirken Kural'ın, "Benim mahkemem var, bir yere gidemem" sözleri kahkahalara neden oldu.

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