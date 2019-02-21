BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! "Yarışmadan çıktıktan sonra”

Bir döneme damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor'un 02 Melih'i magazin programına katıldı. 2000'li yılların başlarında en popüler reality programlarından biri olan 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasının birincisi olan Melih Değirmenci (BBG Melih),konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Değirmenci'nin açıklamalarından satırbaşları: "Yarışmadan çıktıktan sonra evde ilk gece yerde yattım. 6 ay korumayla dolaştım. Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım ortaya çıktı. Herkes şöhreti kaldıramıyor. Benim herkes hep beni sevsin gibi bir derdim olmadı. Yarışmadan kazandığım 100 bin TL ile bir kalp ameliyatı yaptırıp, okul açtırdım." İşte BBG Melih ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…