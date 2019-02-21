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  • BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! "Yarışmadan çıktıktan sonra”

yıllar sonra ortaya çıktı! "Yarışmadan çıktıktan sonra”

Bir döneme damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor'un 02 'i magazin programına katıldı. 2000'li yılların başlarında en popüler reality programlarından biri olan 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasının birincisi olan ( Melih),konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Değirmenci'nin açıklamalarından satırbaşları: "Yarışmadan çıktıktan sonra evde ilk gece yerde yattım. 6 ay korumayla dolaştım. Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım ortaya çıktı. Herkes şöhreti kaldıramıyor. Benim herkes hep beni sevsin gibi bir derdim olmadı. Yarışmadan kazandığım 100 bin TL ile bir kalp ameliyatı yaptırıp, okul açtırdım." İşte BBG Melih ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Giriş Tarihi: 21.02.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 12:21
BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

MURAT BOZ

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BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

MURAT BOZ

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

MURAT BOZ

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

MURAT BOZ

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

TARKAN

BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Yarışmadan çıktıktan sonra”

TARKAN

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