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: ‘O filmi çeken pişman olur’

’yı anlatacak Ahmedo/İki Gözüm filmine Kaya Ailesi’nden izin yok! Sanatçının eşi ’dan sonra kardeşi da tepkili: Bu dolandırıcılıktır, bizden izinsiz film çeken pişman olur!

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019
Mustafa Kaya: ‘O filmi çeken pişman olur’

'VARİSLERLE İLGİSİ YOK'
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Ahmedo/İki Gözüm adlı film ortalığı karıştırdı. Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz. Film haberlerinin, Kaya'nın yasal varisleri; kızları Melis-Çiğdem Kaya ve eşi Gülten Kaya ile ilgisi yoktur" denildi.

'HADDİNİZ DEĞİL'
Bu açıklamanın ardından, sanatçının kardeşi Mustafa Kaya da film haberlerine tepki gösterdi: "Kimse Ahmet Kaya'nın biyografisini çekmeye muktedir değildir. Ahmet'i kullanarak bu projeyi yapmak kimsenin haddi değil. Bu dolandırıcılığı kim yaparsa pişman olur."

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Mustafa Kaya: ‘O filmi çeken pişman olur’
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