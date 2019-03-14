Mustafa Kaya: ‘O filmi çeken pişman olur’

'VARİSLERLE İLGİSİ YOK'

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan Ahmedo/İki Gözüm adlı film ortalığı karıştırdı. Kaya'nın eser haklarına sahip olan Gam Müzik'ten yapılan açıklamada, "Ahmet Kaya adı tescilli bir markadır, izinsiz kullanılamaz. Film haberlerinin, Kaya'nın yasal varisleri; kızları Melis-Çiğdem Kaya ve eşi Gülten Kaya ile ilgisi yoktur" denildi.



'HADDİNİZ DEĞİL'

Bu açıklamanın ardından, sanatçının kardeşi Mustafa Kaya da film haberlerine tepki gösterdi: "Kimse Ahmet Kaya'nın biyografisini çekmeye muktedir değildir. Ahmet'i kullanarak bu projeyi yapmak kimsenin haddi değil. Bu dolandırıcılığı kim yaparsa pişman olur."





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