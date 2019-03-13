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  • Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

Ünlü sanatçı 'ın eşi hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu 'ın eşi 'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çika'nın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen Çika'nın naaşı, yarın öğleyin Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 16:01
Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

Oyuncu 'ın eşi , İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

Bariyerlere çarpan pikap, ardından şarampole yuvarlandı.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

EMNİYET KEMERİ OLMADIĞI İÇİN ÖN CAMDAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan 'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kara yoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen , Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Zafer Çika, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

Aynı hastaneye getirilen 'nın yanından bulunan sürücü Muammer Renda'nın tedavisi ise devam ediyor.

Pikap çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEMET AKBAĞ'A TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ı telefonla arayarak eşi 'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, başsağlığı dileklerini sundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi

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