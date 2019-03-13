Ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Kardeşi cenazeyi böyle teslim aldı!

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kara yoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Zafer Çika, gece saatlerinde hayatını kaybetti.