Ataman’ın eseri artık milletin

BUGÜN NELER OLDU

Çağdaşsanatçı ve yönetmen Kutluğ Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde Külliye'ye özel bir eserini hediye etti. 'Su' adını taşıyan eser, Ataman'ın doğrudan, üretilmiş coğrafyaya yorum yapan ilk eseri... 'Su', Museum of Modern Art (MOMA)-New York, Tate Modern (Londra) gibi dünyanın bir çok önemli müzesinde sergilendi.Bir yıl boyunca Avrupa ile Asya'yı ayıran Boğaziçi'nin farklı ruh hallerini gösteren eserin içinde, Arapça harflerle 'La İlahe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) yazıyor. Ataman; tersine yansıtılan cümlenin, diğer tarafta, doğru sıralanışta olmasını, Platon ve tasavvuf alimlerinin felsefini yansıtarak kurgulamış. Boğaziçi suları; resmi kavramlar ve coğrafi özellikler düşünüldüğünde, iki dünyayı birbirinden ayırıyor. Ataman'ın çalışmasında, bu iki bölge birleşmiş. Boğaziçi görüntüsü, insanların gerçeklere ve coğrafyaya yükledikleri anlamı sorgular. Satış değeri 900 bin dolar olan eseri Ataman; özellikle kamuya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye ettiği öğrenildi.