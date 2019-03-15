Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel'in eski hali görenleri şoke ediyor. Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. Genç şarkıcı ortaya çıkan eski bir fotoğrafı ile yeniden gündem oldu. Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, tek kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Günel, uzun yıllar kaşlarını bile aldırmayan ve bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı… İşte Azeri kızı Günel'in büyük değişimi...