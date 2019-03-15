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  • Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

Azeri kızı 'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

Henüz 13 yaşındayken tarafından keşfedilen Azeri kızı 'in eski hali görenleri şoke ediyor. Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. Genç şarkıcı ortaya çıkan eski bir fotoğrafı ile yeniden gündem oldu. Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, tek kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Günel, uzun yıllar kaşlarını bile aldırmayan ve bunun nedenini ''da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı… İşte 'in büyük değişimi...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:36
Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

MURAT BOZ

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Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

MURAT BOZ

Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

MURAT BOZ

Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

MURAT BOZ

Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

TARKAN

Azeri kızı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz!

TARKAN

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