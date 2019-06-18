Zerrin Özer'den ilk açıklama! Zerrin Özer kararını verdi...
Zerrin Özer'den şoke eden açıklama! Zerrin Özer, adı dolandırıcılık iddialarına karışan Murat Akıncı'dan boşanıyor. Alınana son dakika haberine göre, Bir gün önce evlenen Zerrin Özer sabah karşılaştığı dolandırıcılık iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Zerrin Özer yalnızca bir gün evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanmaya karar verdi. Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili son dakika açıklaması geldi... Ünlü sanatçı Zerrin Özer, haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in son dakika açıklaması...
Giriş Tarihi: 18.6.2019 16:36Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 16:36
Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi... Hürriyet'in haberine göre, Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması: