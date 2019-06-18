Zerrin Özer'den ilk açıklama! Zerrin Özer kararını verdi...

Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi... Hürriyet'in haberine göre, Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'ın açıklaması: